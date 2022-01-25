الصدر يؤكد المضي في تشكيل حكومة أغلبية وطنية

2022/01/25 | 14:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المضي في تشكيل حكومة أغلبية وطنية.وقال الصدر في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “كل للعنف، وكلا لخرق القانون”.

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