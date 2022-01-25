2022/01/25 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر: هناك الكثير من يريد تشويه سمعة الحشد الشعبي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: هناك الكثير من يريد تشويه سمعة الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: هناك الكثير من يريد تشويه سمعة الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).