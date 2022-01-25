ام الولد وإدارة الدولة..!

2022/01/25 | 14:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / هادي خيري الكريني || يقال تخاصم امرأتبن مات زوجهم على طفل كلا ادعت انه لها واحتكمتا عند خليفة ذلك الزمان فحكم بينهم علي ابن ابي طالب صلوات الله عليه بأن يتم شطر الولد بينهم مناصفة فرفضت أحدهما وقبلت الأخرى فاعطى الولد للتي رفضت لأنها امه الحقيقية ! وتخاصم العرب الشيعة والعرب السنة والاكراد […]

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