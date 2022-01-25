2022/01/25 | 14:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VlgOpbV9Boc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا لم يستقبل التيار الصدري بافل طالباني في بغداد؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا لم يستقبل التيار الصدري بافل طالباني في بغداد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).