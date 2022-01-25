الصدر بعد قرار المحكمة الاتحادية: ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية

2022/01/25 | 14:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

اليوم الثلاثاء، بعد رد دعوى النائب

باسم خشان.

وكتب الصدر في تغريدة عبر تويتر،

تابعتها وكالة نون الخبرية، "مرة أخرى

يثبت القضاء العراقي نزاهته

واستقلاليته وعدم رضوخ

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