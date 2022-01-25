الجمارك تعلن إطلاق اول خدماتها الالكترونية.. هذه تفاصيلها

2022/01/25 | 14:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

الثلاثاء، اطلاق اول خدماتها

الالكترونية في العراق.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "هذه الخدمة ستمكن المواطن

من الاستعلام عن المركبة الكترونياً

دون

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