القبض على متهم بالسرقة وآخرين بالمخدرات في محافظتين

2022/01/25 | 14:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على

متهم بالسرقة وأثنين آخرين بالمخدرات

في بغداد والانبار.

وذكرت الوكالة في بيان، إنه "مفارز

الوكالة تمكنت من القبض على متهم بسرقة 7

ملا

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