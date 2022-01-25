الجمارك تطلق اول خدماتها الكترونياً

2022/01/25 | 14:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اعلنت الهيأة العامة للجمارك/احدى تشكيلات وزارة المالية ،الثلاثاء، عن اطلاقها خدمة الإستعلام الإلكتروني الكمركي للعجلات ، على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيأة .وذكر مدير عام الهيأة شاكر الزبيدي في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، ان “هذة الخدمة الجديدة ستتيح للمواطنين امكانية الإستعلام عن إجراءات المعاملات الكمركية للعجلات ، دون الحاجة الى عناء مراجعة الهيأة”.[…]

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