2022/01/25 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حبطيش_وعلي عنوان المقال : الجسد في الممارسات الفلسفية الجديدة (NPP)تأليف الأستاذ : حبطيش وعلي السيرة الذاتية: اللقب : حبطيش الاسم : وعلي البلد : الجزائرالهاتف : 0777895949البريد الإلكتروني : Habtiche.ouali@gmail.com - أستاذ مرسم في التعليم الثانوي - حاصل على شهادة مدرس من المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة - آسيا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجسد في الممارسات الفلسفية الجديدة - حبطيش وعلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجسد في الممارسات الفلسفية الجديدة - حبطيش وعلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).