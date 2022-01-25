تركيا تعتزم فتح رحلات جوية إلى أرمينيا وتوسيع العلاقات التجارية

2022/01/25 | 14:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تعتزم أنقرة فتح رحلات جوية إلى مناطق مختلفة من أرمينيا وتوسيع العلاقات التجارية مع يريفان، حسبما ذكرت صحيفة "حريت" التركية يوم الثلاثاء.

وبحسب الصحيفة: "كخطوة أولى، تقرر فتح خطوط جوية مع أرمينيا وعلاوة على ذلك، ستُطرح مسألة الرحلات الجوية إلى مناطق أخرى (من أرمينيا) على جدول الأعمال..



ومن المخطط ترميم بعض الهياكل التاريخية، مثل الجسر والمباني القريبة من قارص (إحدى محافظات تركيا تتشارك حدودها مع جمهورية أرمينيا)، والتي يوليها الأرمن أهمية كبيرة..



وسيجري توسيع العلاقات التجارية بين البلدين في الوقت نفسه".

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الطيران المدني التركية أن تركيا وأرمينيا ستفتحان الرحلات الجوية اعتبارا من 2 شباط المقبل، وسيتم تشغيل الرحلات ثلاث مرات في الأسبوع.

وكانت أنقرة ويريفان قد عينتا مبعوثين خاصين لهما في منتصف ديسمبر الماضي، تمهيدا للتطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، إذ أنه لم تقم كل من تركيا وأرمينيا يوما علاقات دبلوماسية رسمية بينهما، وحدودهما البرية مقفلة منذ عام 1991.

تجدر الإشارة إلى أن هناك نزاعا تاريخيا بين تركيا وأرمينيا منذ موضوع إبادة الدولة العثمانية لأكثر من مليون أرمني في عام 1915، وارتفعت حدة التوتر بين الطرفين منذ 1993 بفعل النزاع حول ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، حليفة أنقرة، من جهتها ترفض تركيا الاعتراف بإبادة الأرمن في زمن الإمبراطورية العثمانية، وتتحدث عن "مجازر ارتكبها الطرفان"، لكن السلطات الأرمنية وافقت على وضع هذه المسألة جانبا لإفساح المجال أمام تطبيع العلاقات.

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