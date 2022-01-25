2022/01/25 | 14:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار التدابير الخاصة بـ"كوفيد-19" بمنع تنظيم حفلات الزفاف الكبيرة التقليدية في الهند، عمدت العائلات إلى تقليص عدد المدعوين إليها أو حتى إلغائها..لكن تهرّب ثنائي من ذلك، بعدما استحدث صالة أعراس رقمية ثلاثية البعد، لا تشملها هذه القيود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داخل حفل زفاف هندي افتراضي ثلاثي الأبعاد يشارك فيه 2000 مدعو) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داخل حفل زفاف هندي افتراضي ثلاثي الأبعاد يشارك فيه 2000 مدعو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).