الجزائر.. سجن

2022/01/25 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت إحدى المحاكم الجزائرية بسجن 4 أشخاص بعد إدانتهم بتشكيل "جمعية أشرار" متخصصة في تهريب البشر إلى خارج البلاد، وفقا لما ذكرت صحيفة "الجمهورية" المحلية، الثلاثاء.

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