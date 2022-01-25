بث مباشر.. كلمة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد قرار الاتحادية

2022/01/25 | 14:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يعرض "ناس"، كلمة مباشرة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك نقلاً عن "الشرقية نيوز"

قناة "ناس" على تلكرام..



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