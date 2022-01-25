الصدر: ماضون بتشكيل حكومة الأغلبية وسيبقى الجميع إخواننا

2022/01/25 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الثلاثاء، ان القضاء العراقي اثبت مرة أخرى نزاهته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية

وجدد الصدر في تغريدة على تويتر المضي بتشكيل حكومة اغلبية وطنية مبينا ان الباب مازال مفتوحا امام من يحسن الظن بهم.

وأضاف الصدر سيبقى الجميع إخواننا وان اتخذوا المعارضة او المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة الدولة يعملون..



واختتم الصدر تغريدته بعبارة كلا للتبعية والعنف وخرق القانون

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 25, 2022

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