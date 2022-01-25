نائب يحدد موعد حسم منصب رئيس الجمهورية داخل البرلمان

2022/01/25 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، اليوم الثلاثاء، ان انتخاب رئيس الجمهورية سيكون وفق التوقيتات الدستورية وسيكون الثامن من الشهر المقبل هو الموعد الدستوري الاخير لانتخاب الرئيس الذي ستمتد ولايته حتى عام 2026 .

وقال عبد الله لـ( لبغداد اليوم )، إن "موعد الجلسة لم يحدد إلى الآن وننتظر قرار المحكمة الاتحادية اليوم وننتظر التوافقات الكردية لكي نمضي باختيار المرشح للرئاسة وهذه فرصة ايضا للكتل الشيعية ان تتوافق وتتفق على المرشح لرئاسة الوزراء لكي يقوم الرئيس بنفس الجلسة بتكليف مرشح الكتل الشيعية لتشكيل الحكومة المقبلة على غرار 2018 حين كلف برهم صالح المرشح الشيعي عادل عبد عبد المهدي في حينها".

وبين عبد انه "رغم انه قيادي في الديمقراطي الكردستاني الا انه حاليا نائبا لرئيس البرلمان وبتالي ومن هذه الصفة نطالب بحسم المرشح الكردي على منصب رئيس الجمهورية لكي يتم تمريره في أقرب جلسة لمجلس النواب".

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