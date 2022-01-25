2022/01/25 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري وافق على التحالف معه دون رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لكن الامر لم يحسم حتى الان.وقال الصدر في كلمة له تابعتها (بغداد اليوم) ان "العامري وافق على التحالف دون المالكي ولم يحسم الامر حتى الان".واضاف: "اشترطت على الاطار الدخول معي دون المالكي لكنهم رفضوا"، لافتاً الى انه "اكد لقوى الاطار اصراره على حكومة الاغلبية".وتابع: "دعوت قوى الاطار لاجتماع في الحنانة لكنها رفضت"، مستدركاً بالقول: "العامري وافق على التحالف دون المالكي ولم يحسم الامر حتى الان".وختم الصدر بالقول ان "الاطار رفض محاربة الفساد في الوقت الراهن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: العامري وافق على التحالف دون المالكي ولم يحسم الامر حتى الان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: العامري وافق على التحالف دون المالكي ولم يحسم الامر حتى الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).