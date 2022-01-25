الخنجر: شكرا للقضاء العراقي على حمايته للديمقراطية

2022/01/25 | 15:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد اعرب رئيس تحالف العزم وتقدم خميس الخنجر، اليوم الثلاثاء، عن شكره للقضاء العراقي على حمايته للديمقراطية وقراره العادل الذي وقف مع الحق.وقال الخنجر في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “مبارك لأخي الرئيس محمد الحلبوسي ونوابه انطلاق دورتهم الجديدة، وننتظر منهم المزيد في تصحيح وضع البلاد”.وأضاف، “شكرا لجميع القوى …

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