2022/01/25 | 15:02 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب رد دعوى خشان.. الكتلة الصدرية تشكر القضاء العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/25 | 15:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقب رد دعوى خشان.. الكتلة الصدرية تشكر القضاء العراقي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقب رد دعوى خشان.. الكتلة الصدرية تشكر القضاء العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).