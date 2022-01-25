75% من الناجين من كورونا يواجهون مشاكل صحية لمدة عام بعد التعافي

2022/01/25 | 15:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة..وجدت دراسة أن 75% من الناجين من “كوفيد-19” ممن تلقوا علاجهم في وحدة العناية المركزة، يعانون من مشاكل جسدية أو عقلية أو معرفية لمدة عام بعد التعافي.وتوصل الباحثون بقيادة المركز الطبي بجامعة رادبود في هولندا، إلى هذه النتائج بفضل دراسة MONITOR-IC واسعة النطاق، والتي تتم فيها مراقبة الحالة الصحية للناجين من […]

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