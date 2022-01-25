2022/01/25 | 15:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، قرارها الخاص برد دعوى الطعن في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



قرار المحكمة الاتحادية الخاص برد الطعن في الجلسة الأولى لمجلس النواب أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. قرار المحكمة الاتحادية الخاص برد الطعن في الجلسة الأولى لمجلس النواب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. قرار المحكمة الاتحادية الخاص برد الطعن في الجلسة الأولى لمجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).