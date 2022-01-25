الثلوج ترجئ وصول المحترفين وكاراكان يحتضن تدريبات الوطني

2022/01/25 | 15:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: بلال زكي

أرجأت العاصفة الثلجية، التي هبت أمس الاثنين على مدينة أسطنبول التركية، وصول محترفينا إلى طهران من أجل الالتحاق بوفد المنتخب الوطني لكرة القدم الذي أجرى عصر أمس أولى وحداته التدريبية في ملعب كاراكان تحضيراً لملاقاة نظيره الإيراني بعد غد الخميس ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر العام الحالي 2022.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب محمد عماد في اتصال هاتفي من العاصمة الإيرانية طهران مع “الصباح الرياضي”: إنَّ جميع الرحلات الجوية ألغيت أمس بسبب هطول الثلوج بغزارة على مدينة اسطنبول التركية التي كان من المفترض أن تكون المحطة قبل الأخيرة للاعبينا في طريق الوصول إلى طهران، مبيناً أن هذا القرار تسبب بتحويل وجهات السفر للاعبينا المقيمين في أوروبا وهم كل من زيدان إقبال وعلي الحمادي ومهند جعاز وفرانس بطرس وأمير العماري.

وأشار إلى أن الجهاز الإداري للمنتخب الوطني بقيادة غيث مهنا بذل جهداً استثنائياً في سبيل تأمين تواجد لاعبينا، إذ من المؤمل أن يصل عصر اليوم الثلاثاء إلى طهران إقبال والحمادي، على أن يكتمل عقد المنتخب بالتحاق ثلاثي السويد والدنمارك مساء اليوم أيضاً.



وأضاف أن تدريبات الأمس التي أقيمت بقيادة المدرب بيتروفيتش وجهازه المساعد تواجد فيها جميع اللاعبين، باستثناء حسين علي الذي تدرب منفرداً، ومناف يونس وياسر قاسم ومدرب حراس المرمى أحمد جاسم للاشتباه بإصابتهم بفيروس “كورونا” وبانتظار نتيجة المسحة الجديدة التي أجريت لهم وبقية أعضاء الوفد.



وتابع، أن تدريبات اليوم الثلاثاء من المؤمل أن تشهد انخراط الثلاثي المحترف في قطر والمؤلف من بشار رسن وأمجد عطوان وأيمن حسين بعد التأكد من سلامتهم إثر خضوعهم للحجر الصحي فور وصولهم ظهر أمس إلى طهران.

وفي ختام حديثه لفت عماد إلى أن الجهاز الفني وجّه الدعوة إلى مدافع القوة الجوية ميثم جبار للالتحاق ببعثة المنتخب بعد أن تم إنجاز جميع الأمور الإدارية اللازمة لتأمين تواجده، بينما حث بيتروفيتش بقية اللاعبين المتواجدين في بغداد على البقاء متأهبين تحسباً لأي طارئ يمكن مصادفته في عملية التحاق اللاعبين أو ما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا.

على صعيد متصل تناولت وسائل الإعلام الإيرانية أنباء لم يتسن لنا معرفة مدى دقتها تتعلق بغياب المهاجم المنتقل حديثاً لصفوف باير ليفركوزن الألماني سردار أزمون وزميله أحمد نور اللهي عن اللقاء المرتقب أمام منتخبنا لثبوت إصابتهما بفيروس “كورونا».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثلوج ترجئ وصول المحترفين وكاراكان يحتضن تدريبات الوطني) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثلوج ترجئ وصول المحترفين وكاراكان يحتضن تدريبات الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).