خبرة البحرين تتفوق على حماس يد العراق

2022/01/25 | 15:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الصباح الرياضي

خَسر منتخبنا الوطني لكرة اليد أمام نظيره البحريني بفارق 3 أهداف ( 31 / 34 ) في المباراة التي جرت أمس الاثنين في مدينة الدمام السعودية ضمن الدور الثاني الحاسم للمجموعة الثانية والمؤهل إلى نهائيات كاس العالم باللعبة.

وقدم منتخبنا أداء رائعاً طيلة دقائق الشوطين وتمكن من مجاراة الأحمر البحريني الذي يعد واحدا من أقوى المنتخبات الآسيوية ليركن الفريقان إلى الاستراحة مابين الشوطين بتقدم البحرين بفاق 3 أهداف أيضا

18 / 15 ، وبدأ الأسود الشوط الثاني باندفاع قوي وأوقفوا مفاتيح لعب البحرين مع نجاعة تهديفية لبدر الدين حمودي وجاسم خصاب، إذ أشارت لوحة التسجيل إلى التعادل عند الدقيقة 12 من الشوط الثاني 22 / 22 ، بعدها حسمت الخبرة البحرينية في البطولات الآسيوية اللقاء بعد أداء قوي للاعب البحرين حسين الصياد الذي شاغل مدافعينا وسجل العديد من الأهداف، بينما تعملق أيضا حارس مرمى الأحمر محمد علي الذي أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة، إلى أن آلت النتيجة النهائية للبحرين ( 34 / 31 ) .



وتنتظر منتخبنا مباراة مهمة جدا أمام الأزرق الكويتي غدا الأربعاء إذ إن الفائز منهما سيتحصل على المركز الثالث في مجموعته ويقابل ثالث المجموعة الأولى لانتزاع البطاقة الخامسة والأخيرة عن قارة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم .

وبنتائج يوم أمس فقد تأهل منتخبا البحرين وإيران الذي تغلب بصعوبة على الكويت بفارق هدف واحد 27 / 26 إلى النهائيات المونديالية ، بينما ستحدد نتيجة المنتخبين غدا الأربعاء صاحبي المركزين الأول والثاني عن هذه المجموعة.

وعد محللو ومتابعو البطولة منتخبنا بمفاجأة المسابقة بعد أن قدم مباريات تنافسية أمام إيران والبحرين ، بينما أطلق عليه البعص بالحصان الأسود لما يمتلكه من عناصر ومواهب جديدة ، فضلا عن قدرة تدريبية للمصري شريف مؤمن الذي أظهر المنتخب بشكل جديد ومغاير عن جميع مشاركاته السابقة .

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