2022/01/25 | 15:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ml8_oeGh7iY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك .. بدء الامتحانات الفصلية ونصف السنة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك .. بدء الامتحانات الفصلية ونصف السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).