2022/01/25 | 15:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر عسكري في محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية قامت بتمشيط مناطق لم تصلها أي قوة منذ 18 عاماً لتأمينها، مبينا أن هذه الإجراءات تأتي لمنع أي فرصة لتسلل العناصر الإرهابية الذين هربوا من سجن “غويران” في سوريا.وقال المصدر في تصريح لـ”ايرث نيوز”، ان “القوات الامنية أقامت حواجز امنية في […]

ظهرت المقالة الجيش يصل إلى مناطق في صحراء الأنبار لم تطأها قدم منذ 18 عاماً أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش يصل إلى مناطق في صحراء الأنبار لم تطأها قدم منذ 18 عاماً) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش يصل إلى مناطق في صحراء الأنبار لم تطأها قدم منذ 18 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).