بيئة ميسان: هور أم نعاج مهدد بالجفاف

2022/01/25 | 15:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

نظمت مديرية بيئة ميسان، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية لمكون هور الحويزة بركة ام النعاج تنفيذا لمتطلبات لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسيكو.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "شعبة الاهوار في المديرية اجرت زيارة ميدانية في مكون هور الحويزة، ولوحظ استمرار الشح المائي وانخفاض داخل بركة ام النعاج"، مبينا ان"المنطقة المهمة عالميا من كافة النواحي البيئية والتي من اجلها ادرج المكون على لائحة التراث العالمي".

وقال مسؤول شعبة الاهوار في المديرية خضر عباس، انه "خلال الجولة في بركة ام النعاج لوحظ استمرار موجة الجفاف التي يعاني منها المكون منذ اشهر عديدة على الرغم من موجة الامطار الاخيرة التي لم تؤثر بشكل كبير على المكون".

واشار انه "تم ملاحظة عدم وجود تحسن في مناسيب المياه داخل بركة ام النعاج عما هو الحال في الزيارات السابقة وان الوضع المائي يزداد سوءا وهذا ينعكس سلبا على التنوع الاحيائي في المسطح المائي بصورة عامة وعلى الاسماك بصورة خاصة وظهور مناطق واسعة تعاني الجفاف في اماكن متفرقة داخل البركة وعلى جوانبها القريبة للساتر الترابي".

واضاف، ان "الجولة رصدت انعدام شبه تام للتنوع الاحيائي واصفرار لنبات القصب والبردي وهذا مازاد من معاناة سكان القرى المحاذية للبرك وعلى ضفاف الانهر المغذية التي تعاني من الشح المائي"، مؤكدا ان "ضرراً اقتصاديا طال سكان القرى من خلال شح ورداءة كمية ونوعية المياه التي لاتسد الحاجة اليومية لتربية المواشي وصيد الاسماك" .

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