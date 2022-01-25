بينها الإمارات..أمريكا تضيف 3 وجهات عربية إلى فئة السفر

2022/01/25 | 15:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحديثًا للخريطة التي توضح تقييمها لمستويات الوضع الوبائي في خضم انتشار متحور أوميكرون، ويمكنكم إلقاء نظرة على تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر بهذا الإنفوجراف.

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