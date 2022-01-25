أمريكا و القارة السمراء( تاريخ من البلطجة السياسية) - بوسي الجمسي

2022/01/25 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بوسي_الجمسي "أمريكا تأسست بفضل إستعباد سكان قارة أفريقيا و نهب ثرواتها الطبيعية ده غير مؤامراتها على مصر و تونس المستمرة"و بعد أن ألقت كلمتها في إحدى الندوات الثقافية دار بيني و بينها نقاش واسع حول نظرية المؤامرة و من خلال دراستها كصحفيه للأوضاع السياسية و العسكرية الساخنة في المنطقة أكدت أن للولايات المتحدة اليد العليا ؛ لكن هل حقا أمريكا تتآمر على شعوب أفريقيا ؟__________________________________ ......





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