العراق.. رفض الطعن في جلسة البرلمان الأولى وتعليق من الصدر

2022/01/25 | 15:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد زعيم التيار الصدري، رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بقرار المحكمة الاتحادية،الثلاثاء، القاضي برد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان.

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