اليونيسيف: أكثر من مليون طفل افغاني مهددون بالموت دون عمل عاجل

2022/01/25 | 15:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة..حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ، الثلاثاء، أن أكثر من مليون طفل في أفغانستان معرضون لخطر سوء التغذية الحاد الشديد والوفاة ، داعية إلى تقديم مساعدات إنسانية لمنع الكارثة.وذكر موقع الامم المتحدة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن “برافاران ماهات ، اختصاصي الاتصالات في مكتب اليونيسف الإقليمي في جنوب آسيا […]

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