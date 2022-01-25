2022/01/25 | 15:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حصلت “النور نيوز”، على نسخة من التقرير الطبي لرئيس السن محمود المشهداني، والذي نقل الى المسستشفى خلال انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



التقرير الطبي لرئيس السن محمود المشهداني أولاً على النور نيوز.

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