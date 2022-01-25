أوقاف كردستان تصدر قرارات ’صارمة’ بشأن مجالس العزاء: يوم واحد والخطب ممنوعة

2022/01/25 | 15:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت وزارة الاوقاف وهيئة افتاء اقليم كردستان، الثلاثاء، تعليمات جديدة بشأن مجالس العزاء بعد رفع الحظر والسماح باستخدام قاعات المناسبات الدينية.

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وجاء في تعليمات الوزارة التي تلقى "ناس" نسخة منها، (25 كانون الثاني 2022)، أنه"تستمر مجالس العزاء ليوم واحد فقط وتبدأ بعد صلاة الظهر، وستقام مراسم العزاء في المساجد التي تمتلك قاعات للمناسبات".

واضافت الوزارة في تعليماتها، "في مراسيم العزاء، لا يُسمح بإلقاء الخطب ما عدا قراءة القرآن الكريم، ويمنع رفع صوت المايكروفون في قاعة العزاء، لعدم ازعاج المشاركين".

وتابعت، "بالنسبة للأماكن التي يقرأ فيها القرآن، ستكون الرسوم بين 50,000 و75,000، بما في ذلك آلة الصوت".

وبينت، "يجب تطبيق التعليمات الصحية الكمامات والمسافة بين المشاركين"، مبينة أنه "في المساجد التي تحتوي على قاعة التعزية للنساء، يتم نقل صوت القرآن الذي يُلقى للرجال، إلى قاعات النساء".

وبينت، أنه "من أجل الحد من الحوادث غير المرغوب فيها والمأساوية، يمكن توجيه العزاء إلى صاحب الجنازة من خلال المكالمات الهاتفية والشبكات الاجتماعية"، مضيفة "تتحمل مديريات الأوقاف في المدن تتحمل مسؤولية تنفيذ النقاط المذكورة".

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