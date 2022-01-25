مصدر: قاآني يصل بغداد لبحث نتائج المفاوضات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري

2022/01/25 | 15:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني وصل الى العاصمة بغداد لمتابعة نتائج الحوارات السياسية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز إن “قائد فليق القدس اسماعيل قاآني وصل الى العاصمة بغداد، لعقد اجتماعات مع القوى السياسية العراقية”.وأضاف أن “قاآني سيناقش ملف تشكيل الحكومة الجديدة، واخر نتائج المفاوضات بين الاطار […]

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