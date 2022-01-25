العلاج يؤجل وصول أيوب أوديشو إلى بغداد

2022/01/25 | 15:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..تأجلت رحلة المدرب أيوب اوديشو إلى بغداد، بسبب خضوعه للعلاج في دولة قطر.وقال مصدر في ادارة نادي الزوراء في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن “أيوب أوديشو أجل حضوره لبغداد الى الثلاثين من الشهر الجاري بسبب خضوعه للعلاج وبطلب من الطبيب المشرف على علاجه”.واوضح ان “أوديشو كان من المؤمل ان يصل […]

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