2022/01/25 | 15:45 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دولة القانون: نخشى استخدام كركوك كورقة سياسة للتفاوض عقيل الرديني / عضو ائتلاف النصر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5KjWoXS309U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دولة القانون: نخشى استخدام كركوك كورقة سياسة للتفاوض عقيل الرديني / عضو ائتلاف النصر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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