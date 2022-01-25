عملة البيتكوين تقفز بعد تراجع ملحوظ

2022/01/25 | 15:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

عادت عملة "البيتكوين" للارتفاع، اليوم الثلاثاء، حيث صعدت بنحو 10%، بعد أن كانت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم قد هبطت أمس دون مستوى 33.2 ألف دولار.

وارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 10% إلى 36500 دولار، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك"، المختص بالعملات الرقمية.

وكانت عملة "البيتكوين" أمس الاثنين دون مستوى 33200 دولار، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن سوق العملات الرقمية خسرت، الاثنين، في يوم واحد قرابة 130 مليار دولار، في ظل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بأوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم

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