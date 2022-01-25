زيدان اقبال وعلي الحمادي يصلان طهران

2022/01/25 | 15:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، وصول المغتربين زيدان اقبال وعلي الحمادي إلى العاصمة الإيرانية طهران.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الثنائي المغترب في بريطانيا زيدان اقبال وعلي الحمادي وصلا الى العاصمة الايرانية طهران قبل قليل”.واضاف ان “اللاعبين سيخضعان لنظام الفقاعة في طهران […]

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