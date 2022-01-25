مقتل 32 شخصا في أعمال عنف جنوب السودان

2022/01/25 | 15:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ما لا يقل عن 32 شخصا، بينهم نساء وأطفال، في هجمات الأحد على منطقة في جنوب السودان تشهد أعمال عنف بين سكان محليين من إثنيات مختلفة، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة الثلاثاء.

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