الهجوم الثاني.. كل ما قد يهمك معرفته عن تصاعد المواجهة بين الحوثيين والإمارات

2022/01/25 | 15:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن طائرة 16- F دمرت قاذفة صواريخ باليستية يستخدمها المتمردون الحوثيون لاستهداف أبوظبي يوم الاثنين.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع أنه في الساعة 4:10 مساءً بتوقيت اليمن، دمرت طائرة من طراز F-16 قاذفة صواريخ باليستية في الجوف، فور إطلاقها صاروخين باليستيين على أبوظبي.وقال بيان على تويتر "تم اعتراضهما بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي لدينا." إليكم آخر التطورات.

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