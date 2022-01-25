مصدر: قاآني وصل بغداد صباحا واجتمع مع الإطار التنسيقي قبل اكثر من ساعتين

2022/01/25 | 15:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني وصل صباحا الى بغداد وعقد مباشرة اجتماعا مع الإطار التنسيقي.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز إن “قاآني وصل الى بغداد صباح اليوم الثلاثاء، وعقد اجتماعا مع الإطار التنسيقي في الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم”.يشار إلى أن المحكمة الاتحادية، قررت […]

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