القبض على متهمين بالمخدرات في نينوى

2022/01/25 | 15:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة نينوى، من القبض على متهمين بالمخدرات.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال عمليات تفتيش العجلات والأشخاص، تمكنت مفارز مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهما (٣٠ غم) من مادة (الكرستال) المخدرة مخبأة داخل علبة (الكلينكس)”.

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