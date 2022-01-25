قراءة القرآن - سعود سالم

2022/01/25 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم في خضم هذه الأحداث المفجعة التي تهز منطقتنا الموبوءة بالفقر والتعاسة والعنف وسيطرة الفكر الغيبي، يمكن للمرء أن يواسي نفسه أحيانا في مواجهة اليأس والإحباط اليومي وتحت تأثير الكارثة التي يتنفس نتائجها في كل دقيقة وسط دوي الرصاص وغبار الخرائب ورائحة الدم والأشلاء والحرائق بأن "المسلم هو من قرأ القرآن، والملحد هو من فهم هذا القرآن".



للأسف الشديد هذه المقدمة، رغم منطقيتها الظاهرة أوليا، وإمكانية صحتها ......





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