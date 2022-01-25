أوكرانيا: تفكيك «جماعة إجرامية» مدعومة من موسكو

2022/01/25 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أوكرانيا ،اليوم الثلاثاء، أنها فككت مجموعة إجرامية تنشط تحت إمرة موسكو وكانت تحضّر لهجمات مسلّحة لـ”زعزعة استقرار” البلاد.

وقال جهاز الأمن الأوكراني في بيان إن “قائدَي المجموعة كانا يحضّران لسلسلة هجمات مسلّحة على بنى تحتية”، مؤكّدًا أن المجموعة “منسّقة” من جانب “أجهزة روسية خاصة”.

وأوضح الجهاز أن القائدين وأحدهما روسي، أوقفا وقد تمّ ضبط “متفجرات وأسلحة خفيفة وذخائر”.

وكانا ينشطان في خاركيف وهي مدينة كبرى تقع قرب الحدود الروسية في شرق البلاد، وفي جيتومير في وسط أوكرانيا، على بعد أقل من 150 كلم من العاصمة كييف.

وأكد مصدر في قوات الأمن الأوكرانية لوكالة فرانس برس أن الرجلين كانا عنصرين سابقين في فرق الكوماندوز شاركا في معارك.

وأضاف أن الرجلين وبذريعة البحث عن حراس أمن، “بدآ بتجنيد” أشخاص هم “بشكل أساسي” روس ارتكبوا جرائم عنيفة.

وتتهم أوكرانيا والدول الغربية روسيا بحشد عشرات آلاف الجنود على الحدود الأوكرانية بهدف شنّ غزو محتمل وكذلك السعي لزعزعة استقرار جارتها الموالية للغرب.

المصدر: AFP

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