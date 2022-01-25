الدفاع النيابية السابقة تكشف عن وجود خلل في تحصينات الثكنات العسكرية للجيش

2022/01/25 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد كشف عضو لجنة الأمن والدفاع السابقة عباس صروط ، اليوم الثلاثاء، عن وجود خلل في تحصينات الثكنات العسكرية للجيش العراقي. وقال صروط في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "أغلب التحصينات في الثكنات العسكرية يتم بنائها بمادة البلوك، لأغراض السرعة وليس الأكياس الترابية والسواتر، كما هو معروف لدى جيوش العالم "مبيناً ان "رصاص القناص بإمكانه ان يخترق البلوك لذلك هو يعتبر غير آمن ويجب ابعاد هذه المواد في بناء الثكنات العسكرية". وأضاف، أنه "قائد الفرقة وآمر اللواء وآمر الفوج هم المسؤولين عن التفتيش ومراقبة التحصينات". وتابع صروط، أن "ما حصل بحادثة العظيم يعود لعدة اسباب ومنها مسألة التحصينات وكذلك العدد القليل للجنود حيث ان السرية تتكون من 100 جندي تقسم الى 3 اقسام او وجبات يكون النزول لواحدة ويبقى ثلث العدد، ولكن ما حصل في حادثة العظيم هو وجود 11 عنصر فقط وهذا شيئ غريب، اضافة إلى عدم وجود خطة نارية للسرية لتفادي الهجوم المباغت". وأشار إلى أنه "طالبنا خلال الفترة الماضية الحكومة بتوفير الدعم الجوي من خلال تهئية قيادة طائرات سمتية ميدانية ليكون وصولها خلال لحظات إلى اي موقع يتعرض لهجوم ولكن لم تتم الاستجابة".

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