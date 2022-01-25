“حضانة الفايروس” دراسة تكشف خصائص جديدة لمتحور أوميكرون

2022/01/25 | 16:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..مع اكتشاف خصائص متحور أوميكرون، بدأنا نكتشف أنه مختلف عن المتحورات الأخرى مثل دلتا، من ناحية الأعراض وسرعة الانتشار والتأثير على جسم الإنسان.وأظهرت الأبحاث مؤخرا اختلافا جديدا بين المتحورين، وهو فترة “حضانة الفيروس”، وهي المدة الزمنية بين تعرضك للفيروس ووقت بدء ظهور الأعراض.وجدت دراسة صغيرة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض أن حضانة […]

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