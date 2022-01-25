الكاظمي عن أزمة الكهرباء: بسبب الطقس وقلّة التوريد للغاز من ايران

2022/01/25 | 16:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء

السيد مصطفى الكاظمي في جلسة مجلس

الوزراء اليوم الثلاثاء:

أقدم التعازي مجددا إلى ذوي الشهداء

الأبطال الذين ارتقوا خلال الأيام

الماضية أثناء دفاعهم عن الوطن

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