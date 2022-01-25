2022/01/25 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: للأسف رأينا من يحاول الخوض بدماء العراقيين ومن يقدم دعما معنويا للعدو

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