2022/01/25 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: مثلما نجحنا في تحرير مدننا سننجح في القضاء على الجماعات الإرهابية

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