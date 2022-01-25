2022/01/25 | 16:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 7693 إصابة جديدة.

ظهرت المقالة قفزة جديدة لكورونا..



العراق يسجل 7693 إصابة جديدة أولاً على النور نيوز.

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