2022/01/25 | 16:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..حدد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الثلاثاء، أسباب الخروقات الأمنية الدامية التي حدثت في المحافظة.وقال الكروي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “90% من الخروقات الامنية سببها المباشر وجود قرى مهجورة شكلت فراغات مترامية في 6 قواطع سواء حاوي العظيم او حمرين او امام ويس وبقية المناطق “مؤكدا أن “الخطورة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحدد أسباب الخروقات الأمنية في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحدد أسباب الخروقات الأمنية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).