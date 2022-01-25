الاستخبارات والأمن تطيح بأربعة تجار مخدرات في الديوانية

2022/01/25 | 16:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أطاحت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن، بأربعة أشخاص يتاجرون بالمخدرات في محافظة الديوانية.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بجهد استخباري دقيق ومتابعة مستمرة لعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن الديوانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من إلقاء القبض على 4 أشخاص يتاجرون …

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